Stand: 02.02.2023 07:38 Uhr Glätte durch Hagelschauer: Drei Unfälle auf A1 bei Sittensen

Auf der A1 zwischen Elsdorf und Sittensen (Landkreis Rotenburg) gab es nach einem Hagelschauer am Mittwochabend mehrere Glätteunfälle. In einem Fall fuhren laut Polizei sechs Fahrzeuge ineinander, bei zwei weiteren Unfällen war demnach jeweils nur ein Fahrzeug beteiligt. Die Autobahn in Richtung Hamburg war für eine halbe Stunde gesperrt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

