Stand: 16.11.2023 08:56 Uhr Studie: Niedersächsisches Wattenmeer meistbesuchter Nationalpark

Von 16 Nationalparks in Deutschland soll das Niedersächsische Wattenmeer der meistbesuchte sein. Das besagt eine Studie, die am Mittwoch in Cuxhaven vorgestellt wurde. Demnach gab es zwischen Frühjahr 2019 und Frühjahr 2020 insgesamt 21,7 Millionen Besuchstage. Gezählt wurden Tages- und Übernachtungsgäste: Ein Besucher, der fünf Tage im Nationalpark verbringt, zählt auch fünf Mal. Von den befragten Touristinnen und Touristen begründeten 15,3 Prozent ihren Besuch damit, dass es sich um einen Nationalpark handelt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Würzburg hatten die Studie im Auftrag der Nationalparkverwaltung durchgeführt. Die Autorinnen und Autoren sprechen davon, dass jährlich mehr als 34.000 Menschen ihren Lebensunterhalt dank des Tourismus bestreiten können.

