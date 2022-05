Stand: 04.05.2022 16:00 Uhr Stoppelmarkt in Vechta kommt - Lars Klingbeil auch

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll der traditionelle Stoppelmarkt in Vechta in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Vorbereitungen für das für Mitte August geplante Fest liefen bereits auf Hochtouren, sagte Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD). Zu dem Programm gehört neben dem traditionellen Viehmarkt auch ein politischer Frühschoppen mit einem prominenten Redner. In diesem Jahr sei dafür der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil gewonnen worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Kirmespark statt Stoppelmarkt startet in Vechta Der traditionelle Stoppelmarkt fällt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Aber es gibt eine Alternative. (05.08.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.05.2022 | 15:00 Uhr