Stand: 04.07.2023 10:14 Uhr Steht die Weserfähre Bremerhaven-Nordenham vor dem Aus?

Der Fährverkehr über die Weser zwischen Bremerhaven und Nordenham steht auf der Kippe. Die Stadt Nordenham kann ihren Anteil an den Defiziten der Schiffsverbindung nicht bezahlen. Die Fähre wird gemeinsam von den Städten Bremerhaven und Nordenham finanziert. Der Anteil der Stadt Nordenham beträgt 25,1 Prozent, die Stadt Bremerhaven hält 74,9 Prozent an der Fährgesellschaft. Allerdings ist das Ganze nicht rentabel. Es gibt jedes Jahr ein großes Defizit, das die beiden Städte ausgleichen müssen. Für dieses Jahr muss die Stadt Nordenham rund 200.000 Euro bezahlen. Wegen der angespannten Haushaltslage sieht sich die Stadt dazu aber nicht in der Lage. Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) appellierte an das Land Niedersachsen, die Fähre zu erhalten. Auch die Nachbarkreise Cuxhaven und Wesermarsch sieht Grantz in der Pflicht. Für die Wirtschaftsunternehmen, die links und rechts von der Weser angesiedelt sind, sei die Verbindung über das Wasser extrem wichtig. Viele Fachkräfte nutzten die Weserfähre für kurze Arbeitswege, so Grantz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.07.2023 | 08:30 Uhr