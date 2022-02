Stefan Wenzel fordert Inseln von Hamburg zurück Stand: 15.02.2022 15:30 Uhr Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel (Grüne) fordert die Inseln Neuwerk und Scharhörn von Hamburg zurück. Hintergrund ist das Vorhaben Hamburgs, Elbschlick zu entsorgen.

Hamburg will eine Deponie für Elbschlick vor der Vogelschutzinsel Scharhörn in der Elbmündung einrichten. Das will der Grünen-Politiker aus Cuxhaven verhindern. Er fordert die Inseln Neuwerk und Scharhörn von Hamburg zurück. Seine Begründung: Das "rücksichtslose Vorgehen Hamburgs" gegen den erklärten Willen Niedersachsens. Denn wenn Hamburg den Nachbarn seinen Hafenschlick vor die Haustür kippen will, dann müsse auch so eine Grundsatzfrage gestellt werden dürfen, sagt Wenzel.

Wenzel fordert Überprüfung des Staatsvertrages

Videos 9 Min Cuxhaven-Vertrag zwischen Hamburg und Niedersachsen Hamburg will sich damit einen Vorhafen im Wattgebiet der Inseln Neuwerk und Scharhörn sichern. (09.10.20) 9 Min

Der Grünen-Politiker will in diesem Zusammenhang einen Staatsvertrag von 1961 überprüft wissen, in dem die Länder Hamburg und Niedersachsen einen Gebietstausch vorgenommen haben. Die Inseln im Watt vor Cuxhaven wurden gegen einen Teil des Cuxhavener Hafengebietes, das damals zur Hansestadt gehört hat, getauscht. Wenzel sagte dem NDR: "Dazu gibt es viele Fragen. Wenn Hamburg wieder einmal die Elb-Anrainer brüskiert, dann wäre es doch interessant zu erfahren, ob sich dieses breitbeinige Auftreten überhaupt durch eine juristisch wasserfeste Rechtslage begründen lässt.“

Verfassung auf Neuwerk entstanden

Für Niedersachsen sei Neuwerk ein Stück Heimat, schließlich sei die niedersächsische Verfassung vom ersten Ministerpräsidenten Hinrich-Wilhelm Kopf (SPD) auf dem Neuwerker Leuchtturm geschrieben worden. Ob Wenzels Vorstoß am Ende erfolgreich ist, bleibt abzuwarten.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2022 | 15:00 Uhr