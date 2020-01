Stand: 18.01.2020 18:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sprengstoff-Fund: Evakuierung in Friesoythe

In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) sind am Sonnabend insgesamt zehn Häuser evakuiert worden. Ein 37-Jähriger hatte in der Wohnung seiner verstorbenen Eltern eine verdächtige Substanz entdeckt und die Polizei gerufen. Diese hielt es für möglich, dass es sich um Sprengstoff handelte, und holte die Bewohner aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus sowie neun angrenzenden Häusern. Hinzugerufene Experten des Landeskriminalamts stellten laut Polizei fest, dass es sich tatsächlich um Sprengstoff handeln könnte. Auf einer Ackerfläche sei der Stoff kontrolliert gesprengt worden. Da der 37-Jährige früher selbst in der Wohnung gelebt habe, sei gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet worden.

Auch ein 29-jähriger Friesoyther sieht sich nach Polizeiangaben mit Strafverfahren konfrontiert: Während der Evakuierungsmaßnahmen habe er eine Absperrung nicht akzeptieren wollen, einen Feuerwehrmann mehrfach beleidigt und körperlich angegriffen. Der Feuerwehrmann sei unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.01.2020 | 08:00 Uhr