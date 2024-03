Sperrung der A27 bei Hagen soll vor Ostern aufgehoben werden Stand: 20.03.2024 19:13 Uhr Noch vor dem langen Oster-Wochenende soll die A27 zwischen Uthlede und Hagen im Bremischen wieder frei sein. Sowohl Urlauber als auch die Logistik-Branche dürften aufatmen.

"Am 28. März wollen wir den Abschnitt wieder für den Verkehr freigeben", sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH am Mittwoch. Die Autobahn ist seit dem 21. Februar zwischen Uthlede und Hagen (Landkreis Cuxhaven) gesperrt. Die Asphaltierung habe am Mittwoch begonnen, berichtete der Sprecher. Noch müssten einige Stellen planiert werden, außerdem fehlten Leitplanken und Markierungen.

Autobahn GmbH: Bei trockenem Wetter klappt der Zeitplan

Wenn das Wetter trocken bleibe, könne der Zeitplan eingehalten werden. Nach Angaben der Autobahngesellschaft hatte sich die Fahrbahn abgesenkt, weil ein Graben-Durchlass darunter marode war.

A27 ist Zubringer für Seehäfen in Cuxhaven und Bremerhaven

Die A27, die unter anderem Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven miteinander verbindet, wird besonders von Schwertransporten für die Anbindung an die Häfen in Cuxhaven und Bremerhaven genutzt. Cuxhaven ist Deutschlands wichtigste Drehscheibe für den Umschlag von Windanlagen-Komponenten. Laut der Deutschen Offshore Windstiftung gelangen 80 Prozent aller Rotorblätter für neue Anlagen in Deutschland über den Hafen zu den Windparks. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) hatte für genehmigungspflichtige Schwerlasttranporte daher drei Alternativrouten festgelegt, die Behörden wollten unbürokratisch Genehmigungen erteilen. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte gehofft, damit größere Störungen der Lieferketten und der Logistik zu vermeiden.

