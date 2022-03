Sieben Millionen Euro für Inseln nach Sturmschäden Stand: 16.03.2022 19:00 Uhr Nach den teils schweren Winterstürmen mit Sturmfluten und erheblichen Sandverlusten will das Land Niedersachsen den getroffenen Ostfriesischen Inseln mit sieben Millionen Euro helfen.

Das kündigten Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) am Mittwoch bei einem Besuch der Inseln Wangerooge und Langeoog an. Allein für den Küstenschutz, für den das Land auf den Inseln zuständig ist, will das Umweltministerium demnach bis zu fünf Millionen Euro zusätzlich ausgeben.

Weil: "Bollwerk gegen Naturgewalten"

Um die Inseln bei Maßnahmen für den Tourismus, wie die Aufschüttung von Badestränden, zu unterstützen, sollen zudem bis zu zwei Millionen an die Inselgemeinden fließen. "Die Inseln mit ihren Dünen und Stränden sind ein Bollwerk gegen die Naturgewalten und damit ein Schutz unseres Festlandes. Und sie sind von unschätzbarem touristischen Wert für Niedersachsen", sagte Weil.

Der Strand auf Langeoog 2021 und 2022 im Vergleich:

Abbruchkanten und weggewaschene Sandpolster

Auf Wangerooge besichtigten die beiden Politiker den Hauptstrand, der Mitte Februar bei den Stürmen komplett weggespült worden war, und die meterhohen Abbruchkanten im Nordosten der Insel. Auch auf Langeoog gibt es eine lange Abbruchkante. Dort ist das erst im vorigen Jahr aufgespülte dicke Sandpolster zum großen Teil weggewaschen worden.

