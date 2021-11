Stand: 23.11.2021 16:34 Uhr Seenotretter bringen verletzten Muschelfischer ans Land

Seenotretter haben in der Nordsee einen verletzten Muschelfischer versorgt und zur Behandlung ans Festland gebracht. Der Kapitän eines Muschelkutters war vor Greetsiel auf Fangfahrt, als bei Arbeiten an Deck plötzlich der Draht eines Fanggeschirrs gerissen war. Dieser hatte dabei den 31 Jahre alten Fischer "mit voller Wucht" am oberen Rücken getroffen und verletzt, wie die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Dienstag mitteilte. Der Seenotrettungskreuzer startete von Borkum aus. Wegen geringer Wassertiefe mussten die Retter die letzten Meter zu dem Verletzten mit einem kleineren Boot zurücklegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2021 | 15:00 Uhr