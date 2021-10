Stand: 27.10.2021 10:32 Uhr Schwerer Unfall bei Leer: Traktor überfährt Fußgänger

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bunderhammrich (Landkreis Leer) am Dienstagabend wurde ein 22-jähriger Mann von einem Traktor erfasst und schwer verletzt. Das bestätigte die Polizei den NDR in Niedersachsen. Der 22-jährige Traktorfahrer war demnach in Richtung Ditzumerverlaat unterwegs, als plötzlich ein ebenfalls 22-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Der Traktorfahrer versuchte noch auszuweichen - allerdings vergeblich: Er stieß mit dem Mann zusammen. Laut Feuerwehr wurde er unter der Maschine eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Traktorfahrer wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Warum der Fußgänger plötzlich vor den Traktor lief, wird aktuell ermittelt.

