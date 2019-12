Stand: 15.12.2019 08:54 Uhr

Schwerer Unfall auf A29: Ein Toter, elf Verletzte

Ein 21-Jähriger ist am Sonnabend bei einer Massenkarambolage auf der A29 bei Oldenburg tödlich verunglückt. Der Beifahrer aus dem Ammerland verstarb noch am Unfallort, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Oldenburg NDR.de sagte. Zuvor waren demnach zehn Autos und ein Lkw zwischen Oldenburg-Ost und Oldenburg Hafen kollidiert. Die Fahrzeuge verkeilten sich teilweise ineinander. Elf weitere Menschen wurden dabei verletzt und teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Karambolage auf A29: Ein Toter, viele Verletzte Hallo Niedersachsen - 14.12.2019 19:30 Uhr Während eines kräftigen Hagelschauers sind auf der A29 bei Oldenburg mehrere Autos zusammengekracht. Ein 21-jähriger Mann kam ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt.







Heftiger Hagel zum Zeitpunkt des Unfalls

Laut Polizei ist heftiger Hagel Hauptgrund für die Massenkarambolage. "Allerdings kann das nicht die einzige Ursache sein", so der Sprecher. Ob auch erhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat, müsse jetzt ermittelt werden. Ein Sachverständiger sei eingeschaltet. Zur Rettung war ein Großaufgebot von Einsatzkräften am Unfallort, die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die A29 war zeitweise vollgesperrt.

