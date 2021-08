Schortens: 8.557 Menschen müssen erneut geimpft werden Stand: 10.08.2021 12:33 Uhr Der Impfskandal von Schortens (Landkreis Friesland) weitet sich aus. Sozialministerium, Landkreis und Polizei haben die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz in Jever über das Ausmaß informiert.

"Es geht um insgesamt 8.557 Menschen, die womöglich ganz oder teilweise keinen Impfschutz erhalten haben, obwohl sie davon ausgehen", sagte Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) am Dienstag in Jever. Die betroffenen Personen würden nun vom Landkreis angeschrieben, um die möglicherweise fehlende Impfungen nachzuholen. Zudem ist eine kostenfreie Telefonnummer geschaltet. Bei den Betroffenen soll es sich vor allem um über 70 Jahre alte Menschen handeln, die zwischen dem 5. März und 20. April das Impfzentrum Friesland in Schortens-Roffhausen besucht haben. Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland soll statt Vakzinen Kochsalzlösung gespritzt haben. "Wir haben den begründeten Verdacht für eine Gefahr", sagte Peter Beer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, auf der Pressekonferenz.

Videos 3 Min Schortens: Kochsalzlösung statt Corona-Impfstoff gespritzt Die Polizei ermittelt gegen eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland. Sie hatte Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen. (25.04.2021) 3 Min

Ist Vorfall politisch motiviert?

Am 21. April war bekannt geworden, dass die verdächtige Mitarbeiterin sechs Menschen Kochsalz statt Biontech-Wirkstoff injiziert hatte. Die Frau habe vertuschen wollen, dass ihr Ampullen heruntergefallen seien. Die Zahl der Betroffenen wuchs. 22 Menschen ließen sich im Mai nachimpfen. Zwischenzeitlich ermittelte die Polizei, dass die Frau auf sozialen Medien Corona-kritische Texte geteilt hatte. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität übernahm die Ermittlungen. Zu den neuen Vorwürfen soll die Beschuldigte nach NDR Informationen schweigen.

