Schlangenlinien auf der Autobahn: Polizei stoppt Lkw auf A1

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen auf der A1 bei Delmenhorst einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer gestoppt. Wie ein Sprecher mitteilte, war der Mann anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Auch eine Streife der alarmierten Autobahnpolizei habe feststellen können, dass der Mann in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs war. Die Beamten stoppten den 50 Jahre alten Fahrer. Schon beim Aussteigen aus der Fahrerkabine habe er Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt, so der Sprecher. Zudem habe er auch nach Alkohol gerochen. Ein Test habe 2,22 Promille Alkohol ergeben. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel A1