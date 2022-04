Schiffsbrand: Keine Entwarnung für Frachter in Bremerhaven Stand: 04.04.2022 11:09 Uhr Seit Freitag brennt es auf dem Schüttgutfrachter "Lascombes Majuro" im Verbindungshafen von Bremerhaven. Die Feuerwehr ist auch am Montag im Einsatz - derzeit mit reduzierten Kräften.

Ein Ende der Löscharbeiten sei vorerst nicht absehbar, heißt es von der Feuerwehr. "Dieses Schiff wird uns noch einige Tage beschäftigen", sagte Feuerwehrsprecher Michael Ehrholdt dem NDR in Niedersachsen. Zwar heißt es im Feuerwehr-Sprachgebrauch aktuell: Feuer aus. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Gefahr gebannt sei. "Es gibt mit Sicherheit Glutnester", so der Sprecher. Zehn Kräfte, darunter die Besatzung des Spezialschiffs "Nordergründe", seien als Brandsicherheitswachen vor Ort, um schnell reagieren zu können, sollten erneut Flammen auflodern. Das Schiff liegt im Verbindungshafen gegenüber der Lloyd Werft vor Anker.

Feuerwehr kühlt Schiffskörper von außen

Der Brand war am Freitag in der mit Holz gefüllten Ladeluke vier ausgebrochen. Die Flammen hatten sich mit der Zeit zu Nummer fünf durchgearbeitet. Bei Ladeluke drei stünden die Einsatzkräfte nun vor dem Problem, dass Temperaturmessungen kein Feuer anzeigten, Schwelbrände aber durchaus möglich seien. An dieser Stelle komme das Wetter ins Spiel: Weil der Wind kräftig bläst, können die Retter die Luke derzeit nicht öffnen. "Falls es Schwelbrände gibt, müssen wir sofort Löschschaum draufgeben", so Ehrholdt. "Der Wind würde den Schaum aber wegblasen." Man agiere abwartend. Derweil werde das Schiff von außen mit Wasser gekühlt.

