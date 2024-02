Schiff rammt Eisenbahnbrücke in Elsfleth: Wann kommt Ersatz? Stand: 26.02.2024 17:53 Uhr Nach dem Schiffsunfall an der Bahnbrücke über die Hunte in Elsfleth ist der Zugverkehr unterbrochen. Auch Schiffe können nicht fahren. Für die Wirtschaft in der Wesermarsch soll schnell eine Lösung her.

Bis Freitag soll ein erster Zeitplan und Maßnahmenkatalog vorliegen, damit der Zugverkehr schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann, teilte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Montag mit. Die Bahn habe bereits mit einer ersten Bestandsaufnahme begonnen. Lies betonte nach einem Treffen mit Politikern der betroffenen Kommunen, Vertretern der Wirtschaft und der Häfen sowie der Deutschen Bahn die Dringlichkeit einer Lösung, vor allem mit Blick auf die Häfen Brake und Nordenham, die auf den Güterverkehr angewiesen seien. Allen Beteiligten sein klar, dass es sich um eine "übergangsweise feste Hilfsbrücke handeln muss und ein Öffnen nicht möglich sein wird", teilte Lies mit.

Die Bahn will den Mittelteil der Brücke in der nächsten Woche mit einem Schwimmkran heben und begutachten. So lange bleibt der Schiffsverkehr auf der Hunte gesperrt. Wie die Wasserschutzpolizei Brake (Landkreis Wesermarsch) mitteilte, wurden durch den Unfall an der Bahnbrücke unter anderem die Gleise verbogen und die Lager zerstört, die Unterkonstruktion habe sich verschoben. Von dem unterbrochenen Bahnverkehr sind die Nordwestbahn sowie auch Güterzüge zu den Häfen betroffen.

Bürgermeister: Katastrophe für Häfen

Brakes Bürgermeister Michael Kurz (SPD) spricht von einer Katastrophe für die Häfen in Brake und Nordenham. Vor allem über die Schiene liefere die Bahn im Jahr mehrere Millionen Tonnen Getreide, Kohle, Futtermittel und Stahl, die von den Häfen aus verschifft werden. Wie es nun in den Häfen ohne Ware weitergeht, ist noch unklar. Der Oldenburger Hafen muss sich zudem nun zwei Wochen lang per Lkw mit Futtermitteln aus Brake beliefern lassen. Seit Montagvormittag beraten Vertretende der Bahn, von Niedersachsen Ports und den betroffenen Unternehmen über das weitere Vorgehen.

Grüne: Desaster für die Region Weser-Ems

Sina Beckmann (Grüne) hofft auf eine schnelle Abhilfe in den kommenden Wochen. "Die Beschädigung der Hunte-Brücke ist ein Desaster für die gesamte Region Weser-Ems und auch darüber hinaus", sagte die Sprecherin für Häfen und Schifffahrt der Grünen in Niedersachsen am Montag. Mehr als 10.000 Tonnen Waren und Güter werden demnach im Hafen Brake täglich umgeschlagen und müssen nun mit Lkw weiter transportiert werden, so Beckmann. Sie verstehe, dass die Sorgen groß seien in der Region.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Ein niederländisches Binnenmotorschiff war in der Nacht auf Sonntag mit der Brücke kollidiert. Der Kapitän habe wohl den Pegelstand falsch eingeschätzt, als er gegen 1.20 Uhr versuchte, unter der Brücke durchzufahren, sagt ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Am Binnenschiff entstand laut Polizei hingegen nur geringer Schaden. Das Fahrzeug war demnach unbeladen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Wasserschutzpolizei Brake ermittelt derzeit zur Ursache für den Unfall.

Bahnstrecke gesperrt - Züge zwischen Bremen und Nordenham betroffen

Die Störung des Zugverkehrs betrifft die Linie RS 4 der Nordwestbahn zwischen Elsfleth und Hude. Die Züge pendeln seitdem zwischen Bremen und Hude sowie Elsfleth und Nordenham. Zwischen Elsfleth und Hude ist nach Auskunft der Nordwestbahn ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

