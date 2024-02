Reparaturarbeiten: Weserfähre fällt bis zum 21. März aus Stand: 23.02.2024 15:43 Uhr Pendlerinnen und Pendler in Bremerhaven und Nordenham müssen sich ab Montag auf lange Umwege einstellen. Die Fähre über die Weser fällt einen Monat lang aus. Autofahrern bleibt dann nur der Wesertunnel.

Bis zum 21. März werden die beiden Fähren "Bremerhaven" und "Nordenham" nicht fahren. Die Stahldalben am Ufer - also die Pfeiler, an denen die Fähren am Ufer festmachen - müssen saniert werden. Die sind mittlerweile 25 Jahre alt und wurden in dieser Zeit vom Nordseewasser in der Wesermündung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Fähren werden täglich von mehr als 2.300 Passagieren und 700 Fahrzeugen genutzt.

Weserfähren fallen aus - Lange Umwege für Autofahrende

Wer auf´s Auto angewiesen ist, dem bleibt in dieser Zeit nur der Wesertunnel. Dieser liegt allerdings 20 Kilometer weiter südlich der Weserfähre. Wer also aus Bremerhaven nach Nordenham oder umgekehrt zur Arbeit fährt, muss rund 40 Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Das betrifft viele Berufstätige - zum Beispiel bei Airbus in Nordenham oder auch bei Steelwind.

