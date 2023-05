Stand: 04.05.2023 07:51 Uhr Sarah Bosetti erhält Cuxhavener Joachim-Ringelnatz–Preis

Der diesjährige Joachim-Ringelnatz–Preis geht an die Kabarettistin Sarah Bosetti. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird der 39-Jährigen am 17. Juni im Stadttheater Cuxhaven verliehen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Die Laudatio wird Cartoonist Ralph Ruthe halten. Die Jury lobte, Bosetti gelinge es mit ihrer meinungsstarken Art, aktuelle Themen vor allem auch jungen Menschen näherzubringen. Im NDR erscheint der Podcast "Bosettis Woche", in dem die Satirikerin jeden Freitag die Themen der zurückliegenden Woche behandelt. Bosetti schreibt und präsentiert seit 2020 im ZDF das Onlineformat "Bosetti will reden!". Im selben Jahr erschien ihr Buch "Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!". Ihr Soloprogramm, mit dem sie aktuell durch Deutschland tourt, heißt "Wer Angst hat, soll zuhause bleiben". Für die in Berlin lebende Künstlerin ist es nicht die erste Auszeichnung: 2019 erhielt sie den Kabarettistinnenpreis WDR First Ladies, 2020 den Salzburger Stier und 2021 den Deutschen Kleinkunstpreis. Cuxhaven erinnert mit dem Preis alle zwei Jahre an den Schriftsteller Joachim Ringelnatz (1883-1934), der während des Ersten Weltkrieges mehrere Jahre in der Stadt lebte. 2021 wurde der niederländische Liedermacher Herman van Veen mit dem Preis ausgezeichnet.

