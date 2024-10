Stand: 01.10.2024 10:24 Uhr Sanierung der "Gorch Fock": Letzte Urteile im Betrugsprozess

Im Betrugsverfahren um die Elsflether Werft hat das Landgericht Oldenburg am Dienstag die vorerst letzten Urteile gesprochen. Demnach muss der ehemalige Werft-Vorstand wegen Untreue und Betrugs in besonders schwerem Fall sowie Insolvenzverschleppung für vier Jahre in Haft. Entscheidend für das Strafmaß war laut Urteilsverkündung sein umfassendes Geständnis im Prozess. Zudem wurde eine ehemalige Prokuristin zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Verfahren gegen den zweiten ehemaligen Vorstand der Elsflether Werft war im August vorerst eingestellt worden. Der 55 Jahre alte Angeklagte sei "psychiatrisch schwer erkrankt", teilte das Landgericht damals mit.

Die Elsflether Werft war mit der Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" der Deutschen Marine beauftragt. Dabei waren die Kosten explodiert und Ungereimtheiten im Geschäftsgebaren aufgefallen.

