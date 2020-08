Stand: 28.08.2020 11:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sandstedt: Havarierter Frachter wieder frei

Die Havarie eines mit Stahl beladenen Frachters auf der Weser im Landkreis Cuxhaven ist glimpflich verlaufen. Das am Donnerstagabend auf Grund gelaufene Schiff, ist am Vormittag freigeschleppt worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Laut Wasserschutzpolizei sind die Menschen an Bord unverletzt geblieben, auch seien keine Betriebsstoffe ausgelaufen.

Auf Weser havarierter Frachter ist freigeschleppt 28.08.2020 11:00 Uhr Der am Donnerstagabend im Landkreis Cuxhaven auf Grund gelaufene Frachter blockiert nicht mehr die Fahrrinne der Weser bei. Vier Schlepper konnten das Schiff am Freitag freischleppen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Technischer Defekt vermutet

Der portugiesische Stahlfracher "Rubina" war von Bremen aus in Richtung USA gestartet. In Höhe Sandstedt lief das Schiff auf Grund und stellte sich am Ostufer quer in die Fahrrinne. Die Weser wurde für den Schiffsverkehr zeitweise gesperrt. "Wir gehen von einem technischen Defekt aus", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Brake.

Untersuchung im Braker Hafen

Versuche, das Schiff noch in der Nacht freizuschleppen, misslangen. Mit dem nächsten Hochwasser gelang es schließlich am Freitagvormittag, den etwa 180 Meter langen Frachter wieder frei zu schleppen. Das Schiff soll nun im Braker Hafen auf Schäden untersucht werden. Auch die genaue Ursache für die Havarie soll gefunden werden. Die Wasserschutzpolizei Brake ermittelt.

Weitere Informationen Dörverden: Frachter auf der Weser havariert Ein Frachtschiff ist in Dörverden auf der Weser havariert. Nachdem die Ruderanlage ausgefallen war, ist das manövrierunfähige Schiff auf einen Steinwall aufgeschlagen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.08.2020 | 17:00 Uhr