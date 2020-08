Stand: 03.08.2020 09:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sandkrug: Feuer beschädigt Autos und Wohnhäuser

Bei einem Brand in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) sind in der Nacht zu Montag zwei Mehrfamilienhäuser beschädigt worden, vier Autos wurden zerstört. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war gegen 3.45 Uhr zunächst ein Carport in Flammen aufgegangen. Vier dort abgestellte Autos brannten aus. Das Feuer griff anschließend auf die beiden Häuser über und beschädigte Dachüberstände sowie mehrere Fenster. Eine Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, um Ermittlungen zur Ursache anzustellen. Auch die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.

Vier Autos in Sandkrug ausgebrannt 03.08.2020 09:45 Uhr In der Nacht zu Montag gerät in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) ein Carport in Brand. Das Feuer greift auf zwei Gebäude über. Vier Autos brennen aus, verletzt wird niemand.







4 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.08.2020 | 09:30 Uhr