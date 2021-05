Salzlösung statt Biontech: 22 Menschen werden erneut geimpft Stand: 11.05.2021 06:50 Uhr Nachdem eine Krankenschwester im Impfzentrum nahe Schortens (Landkreis Friesland) eine Kochsalzlösung statt Impfstoff gespritzt hatte, sollen 22 Menschen erneut geimpft werden.

Das ist das Ergebnis der Antikörpertests, die das Landesgesundheitsamt jetzt ausgewertet hat. Insgesamt hatte der Landkreis Friesland dafür in der vergangenen Woche 119 Menschen getestet. In 97 Proben konnten Antikörper nachgewiesen werden, teilte eine Kreisssprecherin mit. Die betroffenen Personen seien demnach vor rund drei Wochen erfolgreich geimpft worden. Bei 22 weiteren waren keine Antikörper zu erkennen. Sie sollen daher bereits am Mittwoch erneut einen Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten.

Videos 3 Min Schortens: Kochsalzlösung statt Corona-Impfstoff gespritzt Die Polizei ermittelt gegen eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland. Sie hatte Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen. 3 Min

Sechs erhielten nur Kochsalzlösung

Höchstwahrscheinlich seien unter diesen 22 Betroffenen auch die sechs, die von der ehemaligen DRK-Mitarbeiterin nur eine Kochsalzlösung erhalten hatten, sagte Henning Fründt, Leiter des Schortenser Impfzentrum, dem NDR in Niedersachsen. Experten hatten damit gerechnet, dass bei mehr als den sechs Betroffenen keine Antikörper nachgewiesen werden können. Bei einigen dauere es eben länger Antikörper zu bilden, hieß es. Die Gesamtzahl von 22 sei völlig im Rahmen und ihre erneute Impfung ungefährlich.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Krankenschwester hat wegen ihres Fehlverhaltens mittlerweile ihren Job verloren. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung gegen sie. Ende April war bekannt geworden, dass die Impfzentrums-Mitarbeiterin des Roten Kreuzes eingeräumt hatte, sechs Spritzen statt mit Impfstoff nur mit Kochsalzlösung gefüllt zu haben. Nach Behördenangaben war ihr beim Anmischen des Vakzins ein Fläschchen mit Biontech-Impfstoff heruntergefallen, was sie habe vertuschen wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.05.2021 | 08:00 Uhr