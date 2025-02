Ruhe statt "Kamelle": Küstenorte feiern Auszeit von Karneval Stand: 28.02.2025 08:26 Uhr Während in vielen Städten Karneval gefeiert wird, bieten die Küstenorte Niedersachsens Zuflucht für Karnevalsmuffel. Vom 28. Februar bis 3. März 2025 gibt es dort ein ruhiges und maritimes Alternativprogramm.

Die fünfte Jahreszeit nähert sich ihrem Höhepunkt, wenn am Wochenende und am Rosenmontag Karnevalsumzüge stattfinden. Um dem närrischen Treiben zu entgehen, laden die Küstenorte zu einer Auszeit vom Karneval ein. Küstenorte, zum Beispiel im friesischen Wangerland, verzeichnen in dieser Zeit eine erhöhte Nachfrage nach Unterkünften. Und auch Norden-Norddeich im Landkreis Aurich bietet unter dem Motto "Klasse Küste statt olle Kamelle!" ein eigenes Programm an.

Karneval an der Küste: Spende an Seenotretter

Videos 2 Min Krabbenpulen statt Karneval Statt Karnevalsfeiern gibt es in Norddeich ein deutlich ruhigeres und maritimeres Alternativprogramm für Karnevalsmuffel. 2 Min

In Norden-Norddeich ist der Tourismus schon seit Jahren auf die Karnevalsmuffel eingestellt, sagt Kurdirektorin Eva Krüger-Linzer. Die Stadt bietet für die Karnevalszeit 2025 Strandspaziergänge mit Norddeichs Strandchef, eine Schöpfwerkstour und einen Kurs im Krabbenpulen. Ein Highlight der "Auszeit vom Karneval" sei auch die Übung der Seenotretter. Sie zeigen, wie auf hoher See Menschen in Not geholfen wird. Der Eintritt für die verschiedenen Veranstaltungen soll der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zugutekommen. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Urlaub an der Küste auch für Kurzentschlossene

Zuflucht für Karnevalsmuffel bietet auch Baltrum an. Dort findet eine "Insel-Auszeit" statt mit Kältegewöhnung mit Thalasso-Spaziergängen, einer Wenige-Worte-Wanderung, Insel- und Naturführungen sowie Sportangebote. Obwohl die Nachfrage nach Unterkünften zu dieser Zeit höher ist, gibt es noch Kapazitäten auch für Kurzentschlossene, betont die Marketingleiterin von Wangerland Touristik, Larissa Strangmann.

