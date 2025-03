Stand: 07.03.2025 14:28 Uhr Karnevalsumzug in Nordhorn: Gruppe verteilt Scheren aus Auto

Beim Karnevalsumzug in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Sonntag doch keine Scheren geworfen worden. Ein Video des Umzugs zeige, dass drei Erwachsene die Scheren aus einem Auto heraus verteilt haben, sagte ein Vorstandsmitglied des Vereins KC Alemannia Blanke am Donnerstag dem NDR Niedersachsen. Der Verein ist Veranstalter des Umzugs. Die Scheren seien also nicht, wie zuerst vermutet, von einem Mottowagen in die Menge geworfen worden. Laut Veranstalter habe sich die Gruppe nichts Böses dabei gedacht. Die drei Personen wollten die Scheren demnach als Geschenke verteilen. Der KC Alemannia Blanke habe die Gruppe trotzdem vorsorglich vom nächsten Umzug ausgeschlossen. Ob gegen die drei Personen wegen einer Ordnungswidrigkeit vorgegangen werde, stehe noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.03.2025 | 15:00 Uhr