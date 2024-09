Stand: 03.09.2024 09:48 Uhr Rekord in Elbe, Weser und Ems: So viele Schweinswale wie nie

In Elbe und Weser sind in diesem Frühjahr außergewöhnlich häufig Schweinswale gesichtet worden. Es seien fünf- bis zehnmal so viele Tiere gesichtet worden wie in den Vorjahren, teilte die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz mit. "Der April 2024 war in Weser und Elbe seit Beginn unserer Messungen ein absolutes Rekordjahr", so die Behörde. Ihren Angaben nach leben Schweinswale normalerweise in der Nordsee, im Wattenmeer sowie vereinzelt in der Ostsee. Im Frühjahr dringen sie auf der Suche nach Nahrung jedoch regelmäßig in die Flüsse Elbe, Ems und Weser vor, um dort nach Stint zu jagen. Bei der diesjährigen Messung hätten auch erstmals Schweinswallaute oberhalb des Emssperrwerks bei Terborg (Landkreis Leer) aufgezeichnet werden können, so die Bundesanstalt. Das zeige, dass Schweinswale durch das Sperrwerk stromaufwärts in die Ems wandern. Wieso es zu dem Anstieg kam, lässt sich laut Bundesanstalt bisher nicht schlüssig erklären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.09.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Meer und Küste