Stand: 26.03.2023 10:06 Uhr Rastede: 16-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Rastede im Landkreis Ammerland hat in der Nacht zu Sonntag eine 16-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte die Jugendliche nach dem Verlassen eines Linienbusses eine Straße überqueren. Dabei wurde sie auf der Gegenfahrbahn von einem Auto erfasst. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung vor Ort kam die 16-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

