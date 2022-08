Stand: 11.08.2022 12:06 Uhr Radtourismus in Ostfriesland boomt

Die Dollard Route, der Emsradweg, der Nordseeküstenradweg: Fahrradreisen liegen in Ostfriesland weiter im Trend. Im südlichen Ostfriesland, wo Radwandernde gleich auf mehreren Fernradwegen unterwegs sein können, erwarten Touristikerinnen und Touristiker in diesem Jahr sogar eine neue Rekordsaison. Schon in den vergangenen beiden Corona-Jahren hätten vermehrt Reisende die Region mit dem Fahrrad erkundet, sagte Kurt Radtke von der Touristik GmbH Südliches Ostfriesland. Für 2022 seien weitere Zuwächse zu erwarten. Dafür sprächen gute Buchungszahlen und ein hoher Zwischenstand bei den gezählten Radfahrenden. Demnach wurden bis Ende Juni an der Zählstation bei Jemgum (Landkreis Leer) 47.672 Radfahrerinnen und Radfahrer erfasst - ein Plus von rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Fahrrad