Quer durchs Wattenmeer: Schwimmer auf Borkum angekommen Stand: 14.08.2023 18:04 Uhr In nur zwei Tagen hat Frank Feldhus alle sieben bewohnten Inseln im niedersächsischen Wattenmeer angeschwommen. Am Sonntag startete der 63-jährige Langstreckenschwimmer auf Wangerooge.

Gegen 18 Uhr war es geschafft: Frank Feldhus erreicht einen Strand im Norden Borkums. Die letzte Etappe, so berichtete er dem NDR Niedersachsen, sei hart gewesen. Wegen der starken Strömung sei er teils auf der Stelle geschwommen. Das raubte Kräfte. Kurz vor dem Ziel musste der Langstreckenschwimmer deshalb noch einmal 600 Kalorien zu sich nehmen, um den Endspurt zu schaffen. Mit seiner Aktion will der 63-Jährige auf die zunehmende Verschmutzung der Meere durch Plastik aufmerksam machen und sich für den Schutz der Ressource Wasser einsetzen. "Man muss immer erst etwas Verrücktes machen, bevor einem jemand zuhört", sagte Feldhus. Der Trinkwasserschutz und die zunehmende Umweltverschmutzung treiben ihn schon seit Jahren um.

Schneller als erwartet - trotz Fußverletzung

Feldhus schwamm von Inselufer zu Inselufer durch die Seegatten. Das sind die Strömungsrinnen zwischen den Inseln. Insgesamt legte er dabei im Wasser rund 30 Kilometer zurück. Und zwar deutlich schneller als gedacht: Stellenweise sei der 63-Jährige doppelt so schnell unterwegs wie erwartet, heißt es von seinem Team. Und das trotz Verletzung: Auf dem Weg von Baltrum nach Norderney hat sich Feldhus am Montagmorgen den rechten großen Zeh an einer Muschel aufgeschlitzt. "Vermutlich muss das genäht werden", sagte der Sportler. Aber erst nach der Ankunft auf Borkum. Solange wurde provisorisch ein Tape über die Wunde geklebt.

"Am Montagabend wollen wir auf Borkum sein"

Start der Aktion war am Sonntag auf Wangerooge. Von dort ging es erst nach Spiekeroog, danach weiter nach Langeoog und Baltrum. Am Montagmorgen schwamm Feldhus dann zunächst rüber nach Norderney. Von dort aus ging es in Richtung Juist weiter, im Lauf des Nachmittags dann zur westlichsten der Ostfriesischen Inseln. "Am Montagabend wollen wir auf Borkum sein," hatte Feldhus im Vorfeld gesagt.

Läufer unterstützen Feldhus an Land

An Land wurde der Extremsportler von zwei Läufern unterstützt: Lucas Schwengels und Peter Rings legten die Strecke von Ost nach West über die Inseln zurück. Im Wasser wurde Feldhus von einem Seekajak und einem Motorboot begleitet. Sie dienten ihm als Orientierung. Schon im vergangenen Jahr hatte der Langstreckenschwimmer alle sieben Inseln vom Festland aus angeschwommen - und dabei insgesamt 66 Kilometer im Wasser zurückgelegt. "Das jetzt ist eine komplett andere Herausforderung", sagte er. Die Durchlässe zwischen den sieben Nordseeinseln gelten wegen ihrer Strömungsverhältnisse selbst für erfahrene Segler als anspruchsvolle Seegebiete.

