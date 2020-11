Stand: 27.11.2020 17:42 Uhr Prozessbeginn: Mutter von fünf Kindern durch Tritt getötet?

Wegen der Tötung seiner Ehefrau steht ein 38-Jähriger seit Freitag in Oldenburg vor Gericht. Die Anklage lautet auf Totschlag. Dem Mann wird zur Last gelegt, die 33-Jährige bei einem Streit im Juli heftig ins Gesicht getreten zu haben. Die Frau starb wenige Tage später im Krankenhaus an einem Schädel-Hirn-Trauma. Der Angeklagte sagte zum Prozessauftakt, seine Frau habe ihn verlassen. Er könne sich zwar an den vorausgegangenen Streit erinnern, nicht aber an die Tat und ihre Folgen. Das Jugendamt hat die fünf Kinder des Ehepaars in Obhut genommen. Das Landgericht Oldenburg hat für den Prozess mehrere Verhandlungstage bis Januar angesetzt.

