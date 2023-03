Polizei "überrascht": Gestohlene Alpakas professionell geschlachtet Stand: 28.03.2023 11:13 Uhr Das Schicksal der beiden im Landkreis Cloppenburg gestohlenen Alpakas ist geklärt: Unbekannte haben die Tiere offenbar professionell geschlachtet und ausgenommen. Dabei hatten die Fohlen kaum Fleisch.

Die Kadaverreste der beiden Tiere wurden am Samstag während einer Müllsammelaktion in einem Wald bei Garrel (Landkreis Cloppenburg) gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einem der Beteiligten an der Sammelaktion sei schnell klar geworden, dass es sich dabei wahrscheinlich um die als gestohlen gemeldeten Alpakas handelte, teilte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen mit.

Wertvolle Alpakawolle wurde nicht verwertet

Unbekannte hatten die beiden Tiere Mitte Februar von einer umzäunten Weide gestohlen. Die Alpakas waren erst wenige Monate alt und wurden noch gesäugt. Ob möglicherweise illegaler Fleischhandel hinter dem Diebstahl steckt, ist laut Polizei unklar. Dass Alpakafleisch gegessen werde, habe die Beamten überrascht, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem hatten die beiden Alpaka-Fohlen unter ihrer Wolle jeweils maximal 2,5 Kilogramm Fleisch, wie die Besitzerin Christiane Klövekorn gegenüber dem NDR Niedersachsen erklärte. Wertvoller als das Fleisch sei sicherlich die Wolle. Diese sei aber nicht verwertet, sondern im Wald gefunden worden, so Klövekorn.

Besitzerin bekommt Schreiben aus aller Welt

Die Alpaka-Besitzerin berichtet von einer großen weltweiten Anteilnahme. Berichte in den sozialen Medien über den Diebstahl seien millionenfach geklickt worden. Ihre Familie habe Schreiben aus England, Italien und Neuseeland erhalten, viele wollten ihr Mitgefühl ausdrücken. Die Tiere seien einfach zu niedlich, das gehe vielen Menschen nah, sagt Klövekorn.

Geschlachtete Alpakas: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Für die Tiere war von den Besitzern eine Belohnung in Höhe von 6.000 Euro ausgelobt worden. Wer Hinweise hat, wann und wie die Überreste an den Fundort gelangt sind oder weiß, wo sich das Fleisch befindet, soll sich unter einer der Telefonnummern (04471) 18 600 oder (04474) 93 94 20 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.03.2023 | 13:30 Uhr