Stand: 11.11.2024 15:14 Uhr Polizei sucht weiter nach 69-jährigem Vermissten aus Cloppenburg

Die Polizei sucht weiter nach einem 69 Jahre alten Mann aus Cloppenburg. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage von NDR Niedersachsen mitteilte, gibt es bisher noch keine Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten werteten nun Daten aus, um herauszufinden, wo sich Wolfgang Borrmann in den vergangenen Tagen aufgehalten habe, so die Sprecherin. Der 69-Jährige ist seit dem 6. November verschwunden. Nachdem sein Auto am Samstag an der Thülsfelder Talsperre gefunden worden war, wurde dort ein größerer Sucheinsatz unternommen: Am Samstag und Sonntag waren den Angaben zufolge jeweils mehr als 200 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, DLRG im Einsatz. Auch Drohnen, mehrere Boote und Hunde wurden eingesetzt, so die Sprecherin. Die Suche wurde bei Einbruch der Dunkelheit am Sonntag eingestellt. Weitere Suchaktionen sind laut Polizei vorerst nicht geplant. Sie setzt weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung: Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat graue Haare und trägt eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04471) 18 600 entgegen.

