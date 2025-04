Stand: 03.04.2025 08:47 Uhr Drei Katzen sterben bei Wohnungsbrand im Landkreis Cuxhaven

Drei Katzen sind am Mittwochmorgen bei einem Wohnungsbrand in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven gestorben. Wie die Polizei mitteilte, soll ein technischer Defekt das Feuer in der Küche ausgelöst haben. Die Flammen breiteten sich demnach über die gesamte Wohnung aus. Die Bewohner versuchten zunächst noch, die Flammen selbst zu löschen, verließen das Haus dann aber. Sie wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist laut Polizei unbewohnbar. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 300.000 Euro.

