Stand: 03.04.2025 12:27 Uhr Lkw bleibt unter Unterführung stecken - 20.000 Euro Schaden

In Twistringen (Landkreis Diepholz) ist ein 52-Jähriger mit seinem Lkw unter einer Bahnunterführung stecken geblieben und hat einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße unterwegs. Der Fahrer ignorierte allerdings die Höhenkontrollen und Hinweisschilder an der Straße und fuhr laut einem Polizeisprecher ohne zu bremsen in die Unterführung. Bei der Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger des Lkw teilweise abgerissen und zerstört. Unter der Unterführung bleiben demnach immer wieder Lkw stecken, zuletzt hatte im Februar ein 20-Jähriger die Höhe falsch eingeschätzt.

