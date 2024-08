Stand: 15.08.2024 17:45 Uhr Polizei sucht Jugendlichen: 16-Jähriger aus Holtgast vermisst

Die Polizei sucht einen 16-Jährigen aus Holtgast im Landkreis Wittmund. Joel S. wurde das letzte Mal am Mittwoch gegen 7.15 Uhr auf einem Fahrrad in der Auricher Straße in Esens gesehen. Der Jugendliche könnte sich in einem "emotionalen Ausnahmezustand" befinden, so die Polizei. Der Vermisste ist 1,82 Meter groß, schlank und hat kurze, dunkelbraune Haare. Zuletzt trug er eine graue Fleece-Jacke, eine kurze, dunkle Sporthose, helle Turnschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Bei dem Fahrrad, auf dem er unterwegs war, handelt es sich laut Polizei um ein rotes Damenrad mit schwarzem Lenker mit Lenkerhörnchen. Die Polizei Wittmund bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04462) 91 10 oder unter der Notrufnummer 110.

