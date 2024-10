Stand: 02.10.2024 10:38 Uhr Plattdeutsch im Unterricht: Erste Lehrkräfte zertifiziert

Plattdeutsch soll an weiterführenden Schulen in Niedersachsen etabliert werden. Dazu haben an der Universität Oldenburg nun die ersten drei Lehrkräfte ihr C1-Zertifikat erworben, das ein weit fortgeschrittenes Sprachniveau bescheinigt. Wie das Kultusministerium mitteilte, mussten zwei Lehrerinnen und ein Lehrer ihre plattdeutschen Kenntnisse in einer Prüfung unter Beweis stellen. Ab diesem Schuljahr gelten in Niedersachsen verbindliche Regeln für den Niederdeutschunterricht. Diese ermöglichen eine einheitliche Bewertung von schriftlichen Prüfungen, während im mündlichen Unterricht alle regionalen Varianten erlaubt bleiben. Die Universität in Oldenburg nimmt in der Ausbildung von Lehrkräften eine Vorreiterrolle ein. Vor einem Jahr startete dort der Studiengang "Niederdeutsch". Bis dahin konnte die Sprache nur innerhalb des Fachs Germanistik studiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Oldenburg