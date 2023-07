Stand: 11.07.2023 10:34 Uhr Plattdeutsch wird laut Umfrage in Kitas zu wenig gesprochen

In ostfriesischen Kindertagesstätten wird plattdeutsch nur selten gesprochen, obwohl viele Fachkräfte dies könnten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. Diese wurde bei Einrichtungen in den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund sowie der Stadt Emden durchgeführt. Die Ostfriesische Landschaft hatte dafür 277 Einrichtungen angeschrieben, knapp 52 Prozent nahmen an der Befragung teil. Am Montag wurde in Aurich Bilanz gezogen: Demnach werde die Sprache nicht so genutzt, dass sie durch Sprechen und Hören als zweite Sprache von den Kindern erlernt werden kann. Hier werde das vorhandene Potenzial noch nicht ausgeschöpft, bedauert Grietje Kammler, Leiterin des "Plattdüütskbüros“ bei der Ostfriesischen Landschaft.

