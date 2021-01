Stand: 25.01.2021 21:17 Uhr Papenburg: Meyer Werft verhandelt Dienstag mit Betriebsrat

Die Geschäftsführung und der Betriebsrat der angeschlagenen Papenburger Meyer Werft verhandeln schon am Dienstag über weitere Kurzarbeit für die 3.500 Stammbeschäftigten. Man habe den Termin vorgezogen, sagte Betriebsrat Nico Bloem gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die Zeit drängt, denn die Kurzarbeit läuft nur bis Ende des Monats. Sie soll den Angaben zufolge bis Ende Juni verlängert werden. Betriebsbedingte Kündigungen stehen am Dienstag nicht zur Debatte, heißt es. Die Werftspitze diskutiert dennoch Szenarien, die die Entlassung von bis zu 1.800 Mitarbeitern vorsehen. Der Betriebsrat dagegen will keinen Arbeitsplatz aufgeben. Erst solle die Zahl der Werkvertragsarbeiter gesenkt werden, so die Forderung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2021 | 06:30 Uhr