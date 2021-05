Auf acht Quadratmetern Europa erkunden Stand: 22.05.2021 08:25 Uhr Als die Pandemie begann, fielen für Tomke und Jakob Prößdorf Aufträge weg. Also machte sich das Paar aus Leer mit Hund und selbst ausgebautem Camper-Van auf die Reise durch Europa - und bloggte darüber.

von Nadia Yaqub

"Wir leben minimalistischer als früher und sind viel glücklicher", sagt Tomke Prößdorf, die seit einem Jahr zusammen mit ihrem Freund Jakob und Hündin "Ivy" in einem ausgebauten Van lebt. Vor einigen Tagen sind sie von ihrer Griechenland-Reise zurückgekehrt und stehen mit ihrem Camper gerade an der Leda bei Leer. "Wir haben uns inzwischen an die Traumstrände gewöhnt, aber hier ist es auch schön", sagt Jakob Prößdorf.

Eine mutige Entscheidung

Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ihren Lauf nimmt, beginnt für das junge Ehepaar aus Leer eine berufliche Durststrecke. Als Hochzeits- und Werbefotografen bekommen sie kaum noch Aufträge. Anstatt auf Sicherheit zu setzen, wagen die beiden einen mutigen Schritt: Sie lösen ihren Haushalt auf und kaufen für 25.000 Euro einen Transporter. Daraus basteln sie in Eigenarbeit ihr neues Heim: Dusche, Waschbecken, mit Solarstrom gespeister Herd und sogar Beamer und Leinwand sind an Bord. So sparen sie die Miete für ein 130 Quadratmeter großes Haus in Leer und leben fortan zu dritt auf acht Quadratmetern.

Reisefieber trotz Pandemie

Mitten in der Corona-Pandemie bereisen die zwei ganz Europa - und bloggen nebenbei auf Instagram. Die "Vanlife"-Community wächst, denn immer mehr Reisefreudige setzen während der Pandemie auf eine autarke Reisegestaltung. "Das Feedback, das wir bekommen haben, war durchweg positiv und hat uns bestärkt", sagt Jakob Prößdorf. Je erfolgreicher die beiden mit ihrer Instagram-Seite @feuerquell_on_tour werden, desto interessanter wird das Blogger-Paar auch für Sponsoren. "Wir haben zwar schon einige Förderer und tolle Kooperationen gehabt, aber leben können wir davon nicht", sagt der gelernte Werbefotograf.

Als Blogger durch die Welt

Noch müssen die beiden in regelmäßigen Abständen nach Ostfriesland zurückkehren, um Aufträge für ihre eigene Werbeagentur in Leer zu erledigen - mit Abebben der Coronazahlen kommen langsam wieder Aufträge zurück. Währenddessen bleibt der Reisebus aber ihr Zuhause - kein Unterschlupf bei Verwandten oder Freunden in der Heimat: "Wir lieben es, in der Natur zu sein und jeden Tag woanders stehen zu können", sagt Tomke Prößdorf, "und wir möchten jeden Stellplatz in einem besseren Zustand verlassen, als wir ihn vorgefunden haben." Deshalb sammeln die beiden an jedem Ort den Müll ein und entsorgen ihn. Damit wollen sie als Vorbilder fungieren, denn ihr Traumziel ist es, als "Influencer" über ein nachhaltiges Wanderleben zu berichten - und davon auch leben zu können.

