Orkanartige Böen: Es heult und pfeift im Norden Stand: 29.01.2022 13:15 Uhr An der Nordseeküste könnte es an diesem Wochenende eine Sturmflut geben. Auch im Harz ist wegen starker Böen Vorsicht angesagt. Das stürmische Wetter hält sich voraussichtlich bis Montag.

Ein rotes Band zieht sich auf der Karte über die gesamte deutsche Küste - von der Nordsee ganz links bis zur Ostsee ganz rechts. "Amtliche Unwetterwarnung" heißt das beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Das heißt, es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometer pro Stunde auf. Laut DWD nimmt der Sturm aus Nordwesten heute über den Tag hinweg bis in die Nacht zum Sonntag immer weiter zu. Für die niedersächsische Nordseeküste besteht laut dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Gefahr leichter Sturmfluten. Strände, das Vorland und Hafenflächen können überflutet werden.

Weitere Informationen Sturmtief "Nadia" bringt schweres Unwetter nach Mecklenburg-Vorpommern Der Deutsche Wetterdienst hat für das Wochenende eine Unwetterwarnung herausgegeben. Diese gilt ab 17 Uhr. (29.01.22) mehr

Auch Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern betroffen

Auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste und an der Elbe kann es laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Nacht zu Sonntag eine Sturmflut geben. Am stärksten könnte sich das in Hamburg bemerkbar machen, wo ein Stand von etwa 2,2 Metern über dem normalen Hochwasser erwartet wird. In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) könnte knapp die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem normalen Hochwasser erreicht werden. Auch über Mecklenburg-Vorpommern zieht ein schweres Sturmtief hinweg. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Unwetterwarnung bis Sonntagvormittag herausgegeben.

Weitere Informationen Wegen Sturmwarnung: Mehrere Fährverbindungen fallen aus Alle Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei sind betroffen. Der DWD hat Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde voraussgesagt. (29.01.22) mehr

Lebensgefahr bei Waldbesuchen im Harz

Im Harz rät die Nationalpark-Verwaltung wegen des stürmischen Wetters auch über das Wochenende hinaus von Waldbesuchen ab. Durch die orkanartigen Böen bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. Bäume könnten entwurzelt werden und ganze Baumkronen sowie Äste herabstürzen. Auf dem rund 1.140 Meter hohen Brocken wird sogar mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde gerechnet. Man werde sich bemühen, die Schäden in den Harzwäldern zeitnah zu beseitigen, sagte ein Sprecher. Es könne aber sein, dass einzelne Wege nach dem Sturm vorübergehend nicht begehbar seien.

Strand von Langeoog bricht auf 500 Metern ab

Bereits am Donnerstag hatte es für die Nordseeküste eine Unwetterwarnung gegeben. Die vom BSH angekündigte Sturmflut fiel jedoch weniger stark aus als zunächst befürchtet. Auf Langeoog brach auf rund 500 Metern Länge der Strand vor den Schutzdünen am Pirolatal ab. Eine Gefahr für die Insel und die lebenswichtige Süßwasserlinse im Inselinneren, die das Trinkwasserreservoir bildet, besteht laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) nicht. Die Abbruchkante sei nach den jüngsten Sandaufspülungen am Strand zu erwarten gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2022 | 10:00 Uhr