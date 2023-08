Oldtimer im Museumshafen: Traditionsschiffe zu Gast in Leer Stand: 20.08.2023 16:54 Uhr Im Museumshafen in Leer haben sich am Wochenende zahlreiche alte Schiffe versammelt - zum 14. "Treffen Traditions Schiffe unner d’Raadhuustoorn".

Es ist ein besonderes Jahr für die ostfriesische Stadt Leer: Vor 200 Jahren wurden ihr die Stadtrechte verliehen. Mit vielen Aktionen und Veranstaltungen wird der Geburtstag gefeiert. Wie passend, dass in diesem Jahr auch das Treffen der Traditionsschiffe stattfand: Alle zwei Jahre kommen die historischen Schiffe in den Museumshafen. Auf eine "Zeitreise in vergangene Jahrhunderte" wolle man die Besuchenden des Museumshafens mitnehmen, hieß es im Vorfeld vom Veranstalter. 70 Schiffe waren angemeldet. Sie sollten im Museumshafen und beidseitig der Dr.-vom-Bruch-Brücke platziert werden, um den Gästen an Land einen guten Blick zu ermöglichen.

