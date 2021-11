Stand: 03.11.2021 19:38 Uhr Oldenburg baut sein freies WLAN in der Stadt weiter aus

Die Stadt Oldenburg hat ihr kostenfreies WLAN-Angebot in der Innenstadt ausgebaut. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Oldenburgerinnen und Oldenburger sowie Gäste können ab sofort auch auf dem Waffenplatz, dem Julius-Mosen-Platz, am Hauptbahnhof Süd und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ohne Kosten im Internet surfen. Damit steht auf vier weiteren öffentlichen Plätzen das städtische Netz zur Verfügung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.11.2021 | 06:30 Uhr