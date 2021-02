Stand: 26.02.2021 09:24 Uhr Oldenburg: Pkw erfasst an Kreuzung Motorradfahrerin

Bei einem Unfall in Oldenburg hat am Donnerstagabend eine 19-jährige Motorradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde sie an einer Kreuzung vom Pkw einer 22-Jährigen erfasst. Die Autofahrerin soll nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel missachtet haben. Ein Rettungswagen brachte die Motorradfahrerin ins Krankenhaus. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.02.2021 | 10:30 Uhr