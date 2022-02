Stand: 28.02.2022 11:25 Uhr Oldenburg: Männer bei Amphetamin-Herstellung festgenommen

Ermittler des Zollfahndungsamts Hannover haben gemeinsam mit Spezialkräften der Polizei zwei Männer im Alter von 40 und 30 Jahren festgenommen, während sie in einem Einfamilienhaus in der Stadt Oldenburg verkaufsfähiges Amphetamin herstellten. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten rund zwölf Kilogramm Amphetamin und zu dessen Herstellung benötigte Grundstoffe sicher. Ein 46-Jähriger wurde in dem Zusammenhang an seinem Wohnort im Ammerland festgenommen. Die drei Tatverdächtigen sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Zollfahndungsamtes Hannover in Untersuchungshaft.

