Windräder auf See liefern deutlich mehr Strom

Die Windkraftwerke in der Nordsee haben im Jahr 2019 rund 21 Prozent mehr Strom geliefert als im Jahr zuvor. Wie der Netzbetreiber Tennet mitteilte, produzierten sie 20,21 Terawattstunden (TWh). Hinzu kommen 3,95 TWh von Windkraftwerken in der Ostsee - diese gehört nicht zum Versorgungsgebiet von Tennet.

Strom für mehr als sieben Millionen Haushalte

Einige Zahlen zur Verdeutlichung: Die insgesamt in den Offshore-Anlagen produzierten knapp 24,2 TWh Strom - im Vorjahr waren es 19,1 TWh - könnten rechnerisch mehr als sieben Millionen Haushalte versorgen. Durch Windkraft werden deutschlandweit 122 TWh produziert, der Offshore-Anteil liegt bei 19,8 Prozent. Die Windkraftanlagen auf See produzieren ungefähr so viel Energie wie vier große Kohle- oder Atomkraftwerke.

Tennet: Netzausbau geht voran

Wie Tennet weiter mitteilte, stellt der Transport des auf See produzierten Stroms ans Festland kein Problem dar: Die Kapazitäten zum Abtransport seien mehr als ausreichend. Den Netzausbau an Land treibe Tennet konsequent voran, hieß es.

Kaum neue Anlagen an Land gebaut

Erst am Sonnabend hatte die Fachagentur Windenergie an Land mitgeteilt, dass dort der Ausbau der Windkraft 2019 fast zum Erliegen gekommen sei. Im Windland Nummer eins, Niedersachsen, wurden einer Auswertung der Agentur zufolge lediglich 54 neue Anlagen in Betrieb genommen. Die Gesamtleistung der neu gebauten Windräder in Niedersachsen liege bei 181,2 Megawatt, das sei ein Minus von rund 75 Prozent im Vergleich zu 2018.

