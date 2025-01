Stand: 17.01.2025 11:42 Uhr Oberschule Bockhorn: Kaputte Heizung führt zu Schulausfall

Aufgrund eines Heizungsschadens ist für Schülerinnen und Schüler der Oberschule Bockhorn (Landkreis Friesland) am Freitag der Präsenzunterricht ausgefallen. In einem großen Teilbereich des Gebäudes funktioniert nach Angaben der Schule die Heizungsanlage nicht. Betroffen seien ein Großteil der Klassen- und Fachräume sowie die Räumlichkeiten der Verwaltung und der Lehrkräfte, die Mensa und die Pausenhalle. Ursache ist ein Rohrbruch. An der Behebung werde bereits gearbeitet, so die Schule. Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 sei "in einem warmen Teil der Schule" eine Notbetreuung eingerichtet worden. Am Montag soll der Schaden repariert sein und der Unterricht wieder für alle vor Ort stattfinden.

