Stand: 28.02.2025 12:20 Uhr Turnhallen-Brand in Tostedt war offenbar Brandstiftung

Die Polizei geht nach dem Brand einer Turnhalle in Tostedt (Landkreis Harburg) von fahrlässiger oder bewusster Brandstiftung aus. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Ein technischer Defekt könne demnach als Ursache für das Feuer ausgeschlossen werden. Das Feuer war am Dienstagabend in der Turnhalle ausgebrochen. Den Angaben der Polizei zufolge hatte eine unbekannte Person gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Als diese vor Ort eintrafen, habe die Halle bereits in Vollbrand gestanden, heißt es. Insgesamt waren rund 150 Kräfte im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 30.000 Euro. Wegen des Brandes ist am Mittwoch der Unterricht am benachbarten Schulzentrum in Düvelshöpen ausgefallen. Die Turnhalle wurde schon länger nicht mehr für den Sportunterricht genutzt.

VIDEO: Tostedt: Feuer zerstört leer stehende Sporthalle (1 Min)

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.02.2025 | 06:30 Uhr