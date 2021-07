Nordholz: Zwei Tote bei Absturz von Flugzeug Stand: 08.07.2021 14:29 Uhr In Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist am Donnerstagvormittag ein Sportflugzeug verunglückt. Dabei kamen zwei Personen ums Leben.

Nach Angaben der Polizei stürzte die Maschine kurz nach dem Start auf dem Flugplatz der Sportfluggruppe Nordholz-Spieka in ein Waldstück. Das Flugzeug vom Typ Aquila A210 ging in Flammen auf und wurde komplett zerstört. Die beiden Insassen starben bei dem Unglück. Bei dem Piloten soll es sich um ein Vereinsmitglied der Sportfluggruppe mit langjähriger Flugerfahrung handeln.

Ermittlungen zur Unglücksursache laufen

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben die Unfallstelle in unmittelbarer Nachbarschaft des Militärflughafens Nordholz weiträumig abgesperrt. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen hat der Tower Nordholz vor dem Absturz keine Hinweise auf Probleme des Piloten beim Start erhalten. Die Bundesstelle für Flugunfallforschung aus Braunschweig ist laut Polizei in Kenntnis gesetzt worden.

