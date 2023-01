Stand: 30.01.2023 10:22 Uhr Nordenham: Wohnungsbrand durch trockenen Adventskranz

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) wegen eines Wohnungsbrands alarmiert worden. Ursache war ein offenbar schon stark vertrockneter Adventskranz, der durch eine Kerze Feuer fing, teilte die Polizei mit. Der 22-jährige Bewohner hatte in der Erdgeschosswohnung zunächst selbst versucht, das Feuer zu löschen. Das gelang nicht, und er setzte den Notruf ab. Gemeinsam mit seiner 19-jährigen Lebensgefährtin konnte er sich unverletzt retten. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 120.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.01.2023 | 13:30 Uhr