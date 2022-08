Stand: 26.08.2022 12:39 Uhr Noch mehr Schulbusse fallen im Landkreis Verden aus

Die Schulbus-Probleme im Landkreis Verden spitzen sich weiter zu: Jetzt hat das Transportunternehmen Weser-Ems-Bus dem Landkreis mitgeteilt, dass auch der angeblich krisensichere Notfahrplan nicht mehr eingehalten werden könne. Weitere Fahrerinnen und Fahrer haben sich dem Unternehmen zufolge krankgemeldet, sagte Landrat Peter Bohlmann (SPD). Er rate deshalb allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, vor jeder Fahrt im Internet nachzusehen, ob der Bus auch wirklich fährt. Nach vorherigem Antrag dürften Eltern ihre Kinder auch selbst zur Schule fahren und sich die Kosten dieser Fahrten erstatten lassen. Gleichzeitig sei der Landkreis in konstruktiven Gesprächen mit anderen Busunternehmen, so Landrat Bohlmann. Auch in anderen Landkreisen fallen zum Start des neuen Schuljahrs viele Schulbusse aus, weil Fahrerinnen und Fahrer fehlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2022 | 15:00 Uhr