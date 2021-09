Nach teurer Sanierung: Marine bekommt "Gorch Fock" zurück Stand: 29.09.2021 14:09 Uhr Knapp sechs Jahre nach Beginn der viel diskutierten Sanierung übernimmt am Donnerstag die Marine wieder das Segelschulschiff "Gorch Fock". Im Anschluss geht es weiter ins schleswig-holsteinische Kiel.

Die Bremer Lürssen Werft, die die vergangenen zwei Jahre an dem Dreimaster gebaut hat, liefert das Schiff in Wilhelmshaven ohne öffentliche Zeremonie ab. Gefeiert werden soll die Rundumerneuerung der "Gorch Fock" erst am Montag nach der Rückkehr in den Heimathafen Kiel. "Wir freuen uns sehr, dass dieses Schulschiff zurückkommt, das wir dringend für die Ausbildung brauchen", sagte ein Sprecher des Marinekommandos.

Probefahrt endet mit Defekt

Die "Gorch Fock" war Anfang September von der Lürssen Werft nach Wilhelmshaven verlegt worden. Eine erste Probefahrt in Richtung Nordsee musste wegen eines defekten Ventils im Motor abgebrochen werden. Nach der Reparatur konnte diese in der vergangenen Woche erfolgreich nachgeholt werden. "Alle geprüften Schiffskomponenten haben ihren Praxistest bestanden", sagte der Geschäftsführer der Lürssen Werft, Tim Wagner, nach der Rückkehr.

Training in der Ostsee für Schiffscrew

Nach der Übergabe an die Marine ist für die rund 120 Personen starke Stammcrew des Seglers ein vierwöchiges Training auf der Ostsee vorgesehen. Neben dem Segeln sollen dabei auch Brand- und Leckabwehr sowie Seenotfälle geübt werden. Der weitere Zeitplan sieht Mitte November eine Überfahrt zu den Kanarischen Inseln vor, wo bessere Wetter- und Windverhältnisse erwartet werden. Neue Kadetten sollen Anfang nächsten Jahres von Teneriffa aus an Bord der "Gorch Fock" gehen. Anschließend soll der erste Ausbildungstörn unter vollen Segeln starten.

Sanierungskosten steigen auf 135 Millionen Euro

Die Sanierung des Dreimasters hatte im Dezember 2015 begonnen. Sie dauerte viel länger und wurde viel teurer als geplant. Statt der ursprünglich veranschlagten zehn Millionen Euro stiegen die Kosten auf 135 Millionen Euro.

