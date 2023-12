Nach Schuss auf Axt-Angreifer: Ermittlungen gegen Polizisten Stand: 05.12.2023 14:42 Uhr Nach dem Tod eines Mannes in Delmenhorst wird gegen einen Polizisten wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Der Beamte hatte auf den 25-Jährigen geschossen, als dieser ihn mit einer Axt angriff.

Der Angreifer wurde durch die Schussabgabe am 20. Novemberschwer verletzt. Sechs Tage später starb der 25-Jährige in einem Krankenhaus. Seine Leiche wurde anschließend durch die Rechtsmedizin obduziert. Der entsprechende Bericht liegt nun vor. Er kommt nach Informationen des NDR Niedersachsen zu dem Schluss, dass der 25-Jährige in Folge des Schusses gestorben ist. Laut Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Kugel aus der Dienstwaffe des Polizisten den Oberkörper des Angreifers getroffen. Gegen den Beamten werde daher wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, hieß es.

VIDEO: Delmenhorst: Polizei schießt auf Mann mit Axt (21.11.2023) (1 Min)

Polizei nach Streit in Mehrfamilienhaus alarmiert

Nach bisherigen Ermittlungen hatte es am 20. November zunächst Streit in einem Mehrfamilienhaus gegeben, an dem der 25-Jährige beteiligt war. Ein Hausbewohner wählte den Notruf. Der 25-Jährige soll daraufhin aus seiner Wohnung eine Axt geholt und das Haus verlassen haben. Zeugen zufolge schlug er auf einem Parkplatz mit der Axt auf ein Auto ein. Als die Polizei eintraf, habe der Randalierer unvermittelt einen 27-jährigen Beamten mit der Axt angegriffen, woraufhin der Polizist seine Waffe abfeuerte. Warum der 25-Jährige auf die Polizisten losging, ist unklar.

